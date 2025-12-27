Un fenomeno luminoso insolito ha attirato l’attenzione di numerosi testimoni, che lo hanno ripreso e condiviso rapidamente sui social network. Nei filmati si vede chiaramente una “palla di fuoco” attraversare il cielo a grande velocità, lasciando una scia brillante e suscitando curiosità e domande. Al momento non sono arrivati comunicati ufficiali da parte delle autorità competenti o di istituti scientifici, ma sul web si moltiplicano le ipotesi e le ricostruzioni dell’accaduto.

Secondo l’interpretazione più diffusa, potrebbe trattarsi di un meteorite entrato nell’atmosfera terrestre e parzialmente disintegratosi durante la caduta. Il colore verde intenso, ben visibile in diversi video, sarebbe spiegabile con l’ossidazione di elementi come magnesio o nichel presenti nel corpo celeste, che reagiscono con l’aria producendo la tipica luminosità durante la combustione.