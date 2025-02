In Spagna è scoppiata una nuova polemica che coinvolge Mapi Leon, calciatrice del Barcellona femminile, accusata di un gesto inappropriato durante il derby contro l’Espanyol. L’episodio ha attirato l’attenzione nazionale, soprattutto considerando il delicato momento che il Paese sta vivendo con il processo a Luis Rubiales, l’ex presidente della federazione, coinvolto nel caso del bacio non consensuale a Jenny Hermoso dopo la vittoria della Coppa del Mondo. I media spagnoli hanno dato grande risalto alla vicenda, accendendo il dibattito su rispetto e comportamenti nel calcio femminile.

I fatti accaduti durante il derby

Il derby tra Barcellona ed Espanyol si è giocato dopo anni di assenza di questa sfida. Durante un calcio d’angolo a favore del Barcellona, Mapi Leon, difensore tra le più forti della squadra catalana, è stata marcata da Daniela Caracas. Secondo le immagini, Leon avrebbe toccato Caracas in modo inappropriato nelle parti intime e avrebbe pronunciato una frase non chiaramente interpretabile. Nonostante l’episodio, la partita è proseguita normalmente con la vittoria del Barcellona.

La reazione dell’Espanyol

Il video dell’accaduto ha rapidamente fatto il giro dei social, scatenando numerose reazioni. L’Espanyol ha risposto con un duro comunicato stampa: “L’RCD Espanyol di Barcellona esprime il proprio totale disappunto e condanna per quanto avvenuto domenica scorsa durante il derby contro l’FC Barcelona. L’azione di Mapi Leon, che ha violato la privacy della nostra giocatrice Daniela Caracas, è inaccettabile e non deve passare inosservata. Sebbene Caracas non abbia reagito immediatamente per evitare sanzioni disciplinari, ha successivamente compreso la gravità del gesto. Inoltre, la nostra calciatrice è stata vittima di insulti sui social da parte di numerosi profili. L’RCD Espanyol difende le proprie giocatrici e condanna qualsiasi atto che minacci l’integrità delle atlete in campo. Crediamo nel rispetto e nella sportività come valori fondamentali del calcio e auspichiamo che la vicenda venga trattata con la serietà necessaria. Abbiamo messo a disposizione di Caracas i nostri servizi legali qualora decidesse di intraprendere azioni legali”.