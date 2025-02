Investe una donna con lo scooter e se ne va senza fermarsi. La donna, dopo l’impatto, cade violentemente a terra. L’altra persona alla guida dello scooter, sempre una donna, prova prima ad allungare una mano per aiutare la sfortunata vittima della strada, poi decide di andarsene senza prestare soccorso.

L’incidente è accaduto in Indonesia ed è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. In molti, dopo aver visto il video diventato virale sul web, hanno commentato le immagini chiedendo informazioni sulla donna: “Qualcuno potrebbe darci notizie su di lei? Come sta ora? Dopo quanto è stata soccorsa?” ha scritto un utente.

A Lady Ran away after hitting a Pedestrian with Scooter, Indonesia pic.twitter.com/4sG1PzW90J — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 1, 2025

Alcuni hanno discusso su chi avesse colpa. La vittima ha attraversato dove non poteva? “Forse è colpa sua”, ha scritto qualcuno. Altri hanno invece criticato la motociclista indipendentemente dalle colpe, insistendo sul fatto che era sua responsabilità fermarsi dopo l’incidente per prestare assistenza.