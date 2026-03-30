L’Iran e la Nigeria si sono incontrati nella giornata di ieri, domenica 29 marzo, in un match amichevole finito 2-1 per la Nigeria e che si è giocato in Turchia. La nazionale di Teheran è scesa in campo con la fascia nera al braccio e tenendo in mano zainetti scolastici in ricordo della strage alla scuola Shajareh Tayyebeh di Minab avvenuta il primo giorno della guerra in Iran e che, stando ai dati forniti dall’Iran, causò la morte di oltre 175 persone tra bambini e insegnanti.

La partecipazione dell’Iran ai mondiali è in forte dubbio a causa del conflitto. La nazionale della repubblica islamica, in caso decida di partecipare, ha chiesto di poter giocare in Messico non essendo garantita la sua sicurezza all’inerno degli Stati Uniti.