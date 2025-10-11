Durante la seduta parlamentare di giovedì 9 ottobre in Nuova Zelanda, l’assemblea è stata temporaneamente sospesa dopo che la deputata Oriini Kaipara, insieme ad alcuni visitatori e altri parlamentari, ha eseguito l’haka, la tradizionale danza Maori, senza avere ricevuto l’autorizzazione del presidente della Camera. L’esibizione è avvenuta proprio nel giorno del primo discorso pubblico di Kaipara, eletta lo scorso settembre in una elezione suppletiva, e aveva lo scopo di celebrare il suo ingresso nell’emiciclo.

Lo speaker Gerry Brownlee ha sottolineato che era stata data la garanzia che la danza non avrebbe avuto luogo, motivo per cui ha deciso di sospendere la seduta.