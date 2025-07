A San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, si è verificata una nuova emergenza legata al maltempo. La strada statale 51 di Alemagna, arteria principale per raggiungere Cortina d’Ampezzo, è stata nuovamente chiusa al traffico a causa di una colata detritica. Nella notte, una frana di fango e detriti si è staccata dalla Croda Marcora e ha invaso la carreggiata nei pressi del ponte di Venco, in località Dogana Vecchia.

L’evento si è verificato pochi giorni dopo una riapertura parziale della strada, ora di nuovo impraticabile. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare la viabilità. Al momento, per raggiungere Cortina da Belluno, è necessario deviare attraverso il passo Tre Croci o i passi Giau e Falzarego.