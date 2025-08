Sta diventando virale su TikTok il video di una giovane viaggiatrice, Arina (@summermken_official), impegnata in una vera e propria lotta contro il misuratore di bagagli di una compagnia aerea. Il filmato, pubblicato il 23 luglio e già visto oltre 12 milioni di volte, mostra la ragazza mentre cerca con determinazione di far entrare la propria valigia nel rigido telaio di metallo utilizzato per verificare le misure consentite del bagaglio a mano.

L’episodio, avvenuto all’aeroporto durante il check-in per un volo Vueling da Parigi a Londra, è diventato simbolo delle crescenti restrizioni imposte dalle compagnie low-cost. Arina spinge con forza la valigia, che entra a fatica, e l’operazione di estrazione si rivela persino più complicata.

La didascalia ironica del video — “Non mollare mai, almeno non per 200 euro” — ha fatto sorridere milioni di utenti, scatenando commenti e reazioni sulla rigidità dei regolamenti e sull’astuzia dei viaggiatori nel cercare di evitarne le conseguenze economiche.