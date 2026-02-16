Il collaudo era imminente, ma la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Adda, collegata alla provinciale 196 tra i comuni di Maccastorna e Crotta d’Adda, è parzialmente crollata poco prima delle 10 di questa mattina. La struttura, ancora in fase di completamento nel cantiere gestito da AiPo, è finita in acqua, suscitando forte impressione ma senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco dei comandi di Lodi e Cremona, mentre i sommozzatori specializzati provenienti da Torino hanno ispezionato lo specchio d’acqua per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte. L’area è stata monitorata anche con droni e un elicottero.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Il sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni, ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, mentre Fabrizio Santantonio, primo cittadino di Maccastorna e presidente della Provincia di Lodi, ha chiesto chiarezza su un investimento definito milionario. Secondo le prime verifiche il ponte stradale adiacente non avrebbe riportato danni strutturali, ma restano da definire tempi e modalità della ripresa dei lavori. Nel frattempo la navigazione sul fiume è stata sospesa per motivi di sicurezza.