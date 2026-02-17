In una scuola di Napoli, nel quartiere periferico di Secondigliano, un ragazzo di appena 13 anni è stato scoperto con un oggetto pericoloso nascosto tra il materiale scolastico. Il fatto è avvenuto all’interno dell’Istituto Savio Alfieri, dove il giovane stava mostrando a un compagno di banco quella che sembrava una normale penna.

L’attenzione dell’insegnante di matematica e della docente di sostegno è stata attirata da alcuni movimenti sospetti. Dopo un controllo, le docenti hanno scoperto che non si trattava affatto di una biro, ma di una sorta di arma artigianale: un tubicino di plastica con incastrata all’estremità una lama di taglierino di precisione, coperta da un tappo. Si trattava di una lama di ricambio numero 11, comunemente utilizzata per strumenti da taglio professionali.

La preside ha immediatamente allertato l’Arma dei Carabinieri e convocato un consiglio straordinario per affrontare l’episodio. I genitori del ragazzo sono stati informati e nei confronti dello studente verrà avviato un procedimento disciplinare interno. Nel frattempo, i militari hanno segnalato i genitori all’autorità giudiziaria e informato la Procura per i minorenni, che valuterà eventuali responsabilità.