Domenica 1° marzo, al largo delle coste dell’Oman, una petroliera è stata colpita durante il secondo giorno di attacchi aerei iraniani nel Golfo. “Il Centro per la Sicurezza Marittima ha annunciato che la petroliera (Skylight), battente bandiera della Repubblica di Palau, è stata presa di mira a 5 miglia nautiche a nord del porto di Khasab”, ha riferito l’agenzia di stampa omanita Ona. L’equipaggio di 20 persone, tra cui 15 indiani e 5 iraniani, è stato evacuato, mentre quattro di loro sono rimasti feriti.