Il video della piccola elefantina nata in uno zoo francese
Uno zoo in Francia ha annunciato la nascita di una cucciola di elefante, venuta alla luce dopo oltre 21 mesi di gestazione. Lo ZooParc de Beauval, a Saint-Aignan (Loir-et-Cher), ha fatto sapere sui social che l’elefante N’Dala ha partorito una elefantina alle 4:02 di domenica, al termine di “una lunga notte sotto stretta sorveglianza”. Mamma e piccola, che alla nascita pesava circa 150 chili, sono seguite dai veterinari e presto saranno visibili nella Elephant House; il nome sarà annunciato nei prossimi giorni.