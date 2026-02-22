Uno zoo in Francia ha annunciato la nascita di una cucciola di elefante, venuta alla luce dopo oltre 21 mesi di gestazione. Lo ZooParc de Beauval, a Saint-Aignan (Loir-et-Cher), ha fatto sapere sui social che l’elefante N’Dala ha partorito una elefantina alle 4:02 di domenica, al termine di “una lunga notte sotto stretta sorveglianza”. Mamma e piccola, che alla nascita pesava circa 150 chili, sono seguite dai veterinari e presto saranno visibili nella Elephant House; il nome sarà annunciato nei prossimi giorni.