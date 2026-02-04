Il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video – sul suo account X in versione farsi – in cui si vede un grosso mezzo della polizia iraniana che durante una manifestazione si lancia contro i dimostranti investendoli, inseguendo quelli che scappano e passando con le ruote sopra le persone a terra. “Esiste un crimine che la Repubblica islamica no ha commesso?”, il commento del ministero nel post.

جنایتی هست که جمهوری اسلامی انجام نداده باشد؟pic.twitter.com/5RRqk0jqBC — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) February 4, 2026