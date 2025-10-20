Attimi di paura e apprensione a bordo di un volo Air China, costretto a un atterraggio di emergenza a causa di una power bank. Sul web sta circolando un video, già virale, che mostra il momento in cui la power bank di un passeggero, composta da una batteria a litio, si è surriscaldata e incendiata spontaneamente provocando fumo e qualche fiamma in cabina.

Il video dell’incendio a bordo

Nonostante il tempestivo intervento dell’equipaggio, intervenuto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i passeggeri, il pilota ha deciso comunque di non correre alcun rischio dirottando l’aereo verso l’aeroporto più vicino per precauzione. Nell’incidente nessuno dei presenti a bordo è rimasto feriti. Eppure, questo episodio, non il primo di questo tipo, riaccende il dibattito riguardo alla sicurezza delle batterie al litio a bordo degli aerei.