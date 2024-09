Il video della protesta di Mourinho, il pc davanti alla telecamera per mostrare l’errore dell’arbitro

Dopo le polemiche legate alla mancata conferenza stampa in seguito alla sconfitta nel derby contro il Galatasaray, José Mourinho continua a far parlare di sé nella sua nuova esperienza al Fenerbahce. L’allenatore portoghese è stato protagonista di una protesta particolarmente originale durante la partita contro l’Antalyaspor.

Il gol annullato a Dzeko e la reazione di Mourinho

Durante il match, concluso con una vittoria per 2-0 del Fenerbahce, Mourinho ha trovato un modo sorprendente per esprimere il suo disappunto nei confronti dell’arbitro Aydin. Al 78′, infatti, la rete del raddoppio di Edin Dzeko è stata annullata per presunto fuorigioco. Tuttavia, dopo aver visionato il replay, è emerso che la chiamata dell’arbitro era sbagliata.

Non nuovo a gesti teatrali, Mourinho ha deciso di protestare in modo unico: ha posizionato un computer con il fermo immagine del gol davanti alla telecamera, mostrando a tutti l’errore arbitrale. Questo gesto ha oscurato la trasmissione per alcuni secondi e ha fatto immediatamente il giro del web, diventando virale. L’arbitro non ha gradito la provocazione e ha ammonito Mourinho con un cartellino giallo.

Mourinho e il Fenerbahce: tre punti importanti nonostante la polemica

Nonostante l’episodio e il gol annullato, il Fenerbahce è riuscito a segnare un secondo gol legittimo e a vincere la partita. Questa vittoria ha permesso alla squadra di Mourinho di accorciare le distanze in classifica, approfittando del pareggio del Galatasaray. Il gesto dello “Special One” ha suscitato molte reazioni sui social, confermando ancora una volta la capacità di Mourinho di rimanere al centro dell’attenzione, anche in situazioni di tensione.