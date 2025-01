Una giovane donna cinese sta attirando molta attenzione per la sua incredibile abilità nel comportarsi come un androide, grazie a un costume speciale, movimenti robotici e un’espressione facciale immobile.

Mentre le aziende investono miliardi per rendere i robot più simili agli esseri umani, questa ragazza, conosciuta sui social cinesi come “robot girl”, ha deciso di fare l’opposto: impersonare un robot. La sua popolarità è esplosa lo scorso agosto, durante la World Robot Conference 2024 a Pechino. In quell’occasione, insieme a un’altra modella, ha posato accanto a un robot umanoide iper-realistico, confondendo completamente il pubblico, che non riusciva a distinguere chi fosse umano e chi fosse un androide. Da allora, è diventata una creatrice di contenuti molto seguita e la più celebre “robot girl” della Cina.

Viralità e successo

Di recente, Robot Girl è diventata virale grazie a dei video in cui visita il suo villaggio d’origine in Cina, indossando il suo costume da androide. Gli abitanti del luogo sono rimasti sbalorditi dai suoi movimenti rigidi e dall’espressione impassibile. Secondo il World Journal, la modella professionista, il cui cognome sarebbe Li, è alta circa 1,80 metri e indossa tacchi alti per sembrare ancora più slanciata. La sua vita di 58 centimetri appare ancora più sottile grazie al costume speciale.

Un momento umano

Nonostante sia impeccabile nel mantenere il suo ruolo di robot, in uno dei video pubblicati online la ragazza non è riuscita a trattenere una risata quando un’anziana del villaggio le ha offerto di presentarle un giovane del posto, qualora fosse single. Anche i robot, a quanto pare, possono divertirsi.