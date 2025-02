A Coventry, nel Warwickshire (Regno Unito), una banda di ladri ha rubato una lussuosa Range Rover meno di tre giorni dopo che il veicolo era stato ritirato dal concessionario. Il veicolo era stato descritto come “impossibile da rubare”, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Un acquisto di lusso svanito

Il proprietario, identificato come John, aveva acquistato la sua Range Rover 2024 SV Edition One per 227.000 dollari il 13 dicembre. Il SUV, prodotto in soli 550 esemplari, vantava cerchi in grafite del valore di quasi 13.000 dollari e un abitacolo lussuoso, completo di sedili vibranti e altri dettagli esclusivi. John aveva chiesto di installare un immobilizzatore Ghost, un dispositivo di sicurezza che richiede un codice univoco per avviare il veicolo, ma gli era stato assicurato che non fosse necessario grazie all’innovativo sistema di sicurezza già presente.

Il furto in 15 minuti

Nonostante queste rassicurazioni, un trio di ladri ha impiegato solo 15 minuti per rubare l’auto dal vialetto di casa di John. La stampa locale riferisce che questo episodio fa parte di una serie crescente di furti su commissione di veicoli di lusso, che vengono poi trasportati in container verso paesi in Africa, Europa orientale e Medio Oriente.