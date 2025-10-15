Una banda di rapinatori era diventata l’incubo dei commercianti di bar e tabaccherie nella zona di Talenti e Montesacro, a Roma. I quattro banditi terrorizzavano titolari e clienti, che venivano trascinati per terra, minacciati con le pistole e poi costretti a inginocchiarsi mentre i rapinatori svuotavano rapidamente le casse. Lo scorso martedì, però, gli investigatori della Squadra mobile, che da tempo indagavano sul gruppo criminale, hanno sorpreso i quattro rapinatori all’interno della loro base logistica nel quartiere di San Basilio. Alla vista degli agenti, i quattro hanno tentato la fuga dal terrazzo, ma sono stati bloccati e quindi arrestati.

Il video della rapina

I rapinatori arrestati, accusati di almeno quattro colpi mesi a segno negli ultimi tempi, sono tutti romani di età compresa tra i 25 e i 36 anni. Per le loro spietate rapine, studiate nei minimi dettagli, i quattro rapinatori indossavano caschi da motociclista, giubbotti e guanti, entrando in azione due per volta mentre i complici li proteggevano dall’esterno.

Fatale, però, è stato l’ultimo assalto in un bar tabacchi di via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti, dove nella serata di ieri i quattro sono tornati all’opera sempre con lo stesso modus operandi. Come si evince dalle immagine riprese dal sistema di videosorveglianza, mentre uno teneva sotto controllo i titolari dell’attività l’altro portava via tutto ciò che poteva. La coppia è poi fuggita a bordo di uno scooter rubato. Sono in corso accertamenti per verificare il coinvolgimento dei quattro anche in altri assalti a mano armata in esercizi commerciali. Intanto sono stati acquisiti una serie di video degli impianti di sicurezza che testimoniano la brutalità messa in atto nei confronti dei titolari dei negozi rapinati.