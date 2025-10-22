È finito in manette un uomo di 35 anni originario di Aci Sant’Antonio, accusato della rapina avvenuta lo scorso 9 maggio all’ufficio postale di Mascalucia, in provincia di Catania. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il rapinatore avrebbe aggredito il direttore della filiale prendendolo in ostaggio nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte. L’assalto è avvenuto intorno alle 11 del mattino: come mostrano le immagini di videosorveglianza, l’uomo ha afferrato la vittima alle spalle e gli ha puntato alla gola un oggetto simile a un taglierino, costringendolo ad aprire l’accesso agli uffici interni.

Il piano, però, non è andato come previsto. Il rapinatore non è riuscito ad aprire la cassaforte a causa del meccanismo di sicurezza temporizzato. A quel punto ha minacciato i dipendenti, facendosi consegnare 959 euro, la somma disponibile in cassa in quel momento, per poi fuggire portando con sé il direttore come scudo umano. L’uomo, fortunatamente, ha riportato solo una ferita alla zona giugulare, mentre il rapinatore si è dileguato a bordo di un’auto a noleggio.

Le indagini e l’arresto

Le indagini condotte dai carabinieri di Catania hanno permesso di risalire al presunto autore grazie alle immagini delle telecamere installate sia all’interno dell’ufficio postale sia nelle attività commerciali vicine. Determinanti anche le testimonianze di chi ha assistito alla scena: tutti hanno descritto l’aggressore come un uomo “dal viso butterato”, dettaglio che ha orientato le ricerche.

Gli investigatori hanno poi scoperto che l’auto utilizzata per la fuga era stata noleggiata da un familiare dell’indagato, elemento che ha confermato i sospetti. Il 35enne è stato infine arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Le accuse a suo carico sono pesanti: rapina aggravata, lesioni personali, porto di armi e oggetti atti a offendere.