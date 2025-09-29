Un volo Ryanair decollato da Londra e destinato ad Alicante, lo scorso 27 settembre è stato costretto a compiere un atterraggio forzato all’aeroporto di Tolosa a causa del comportamento aggressivo e molesto di alcuni passeggeri nei confronti del personale di volo.

Il gruppo che si è reso protagonista della lite, prima del decollo si era rifiutato di seguire le indicazioni di sicurezza fornite dagli assistenti di bordo. In alcuni post che hanno accompagnato i video, in molti hanno raccontato che il gruppo fosse già ubriaco ancora prima dell’imbarco.

Sui social sono finiti i video della polizia francese che ha scortato fuori a fatica i componenti del gruppo. E come se non bastasse, gli agenti hanno dovuto anche calmare un passeggero che ha dato in escandescenze complicando non poco le operazioni di polizia.