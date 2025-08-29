A bordo della nave da crociera Carnival Sunshine, nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto, è scoppiata una rissa tra i passeggeri che erano in coda per il buffet, mentre la nave stava rientrando verso Miami. Sui social è apparso un video, diventato virale in poco tempo, realizzato dal content creator Mike Terra, che ha ripreso tutta la scena e l’arrivo di un addetto alla sicurezza che ha tentato invano di riportare la situazione alla normalità.

Polo fritto terminato, esplode il caos

Il caos, come raccontato dai media Usa, sarebbe scoppiato durante l’ultimo giorno di viaggio. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenta rissa, durante la quale diversi passeggeri si sono presi a pugni e schiaffi. Il tutto è iniziato mentre alcuni di loro erano in fila in uno dei ristoranti della nave per prendere delle crocchette di pollo fritto. Mike Terra, contattato dal New York Post, ha affermato: “Non eravamo abbastanza vicini per sapere con precisione perché la rissa fosse iniziata, sappiamo solo che erano in fila per mangiare”.

Il content crator, però, aveva attribuito tutta la vicenda a una questione di cibo, ovvero all’assenza del pollo fritto. In seguito, però, ha risposto ad alcuni commenti parlando di una situazione degenerata per “qualcosa di più”, pur senza scendere nei dettagli. La Carnival Cruise Line non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale su quanto accaduto, mentre le autorità portuali di Miami potrebbero aprire un’indagine.