Un video condiviso sui social mostra una particolare rissa tra i viaggiatori all’aeroporto O’Hare, a Chicago (Stati Uniti). Un gruppo di persone e un dipendente si sono presi a pugni, si sono tirati i capelli e hanno utilizzato i cartelli di pericolo “pavimento bagnato” per colpirsi, in una scena degna del peggior incontro di wrestling.

Rissa con cartelli, il video virale

Lo hanno caricato sui social e come spesso accade non ci ha messo molto a diventare virale. Il video in questione mostra tre uomini, tra cui un dipendente, che sembrano allearsi contro un uomo con una maglietta bianca all’interno del Terminal 3 dell’aeroporto O’Hare di Chicago. All’improvviso, da calci e pugni la rissa si trasforma in una follia grottesca, quando gli uomini hanno cominciato a utilizzare oggetti contundenti, nello specifico i cartelli gialli di “pavimento bagnato”. Il rumore dei cartelli riecheggia in tutto il terminal, mentre i protagonisti della rissa si colpiscono alla testa e al corpo.

L’intervento della polizia

Poco dopo, ovvero quando la rissa si è conclusa e i protagonisti si sono sfogati a dovere, è intervenuta la polizia di Chicago, che però non ha né effettuato arresti né redatto alcun rapporto. Non è chiaro il motivo che ha fatto scoppiare la folle rissa, così come non è chiaro se il dipendente coinvolto fosse del personale dell’aeroporto, di una compagnia aerea o un venditore all’interno del terminal.