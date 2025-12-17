Lo scorso lunedì, al Congresso di Città del Messico, il dibattito sulla chiusura dell’Istituto per la Trasparenza si è rapidamente trasformato in una violenta rissa. La situazione è degenerata quando i parlamentari dell’opposizione del Partido Acción Nacional (PAN) hanno occupato il podio per protestare contro la proposta sostenuta dalla maggioranza guidata dal Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Il video della rissa al Congresso

A infiammare la discussione, e quindi poi la rissa, sarebbe stata l’accusa dell’opposizione alla maggioranza di aver violato un accordo politico che prevedeva la creazione di un nuovo ente tripartito. Nel video, già virale sul web, si vedono alcune deputate che si spintonano, urlano e si tirano i capelli sul podio di fronte alla telecamera. A seguito degli scontri sul podio la presidenza dell’assemblea è stata costretta a sospendere la seduta, trasferendo i lavori in un’altra sede.