Il video della scala mobile di oltre un chilometro in Cina: porta in cima alla montagna in 10 minuti
Nell’area panoramica di Lingshan, nella provincia cinese di Jiangxi, è stata inaugurata una spettacolare rete di scale mobili che permette di raggiungere la cima in soli dieci minuti, coprendo un dislivello pari a 88 piani. La struttura, soprannominata “scala verso le nuvole”, trasforma un percorso di trekking di circa due ore in una comoda risalita panoramica.
L’impianto, lungo 1.236 metri, è tra i più grandi del genere in Cina e offre una vista mozzafiato, pensata per visitatori di tutte le età, con un investimento di circa 20 milioni di euro.