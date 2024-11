L’Alabama non è solo patria del barbecue e della celebre canzone “Sweet Home Alabama” dei Lynyrd Skynyrd, ma ospita anche uno dei più grandi depositi all’aperto di motociclette abbandonate. Nei pressi di Brewton, oltre 20.000 mq di bosco sono disseminati di scheletri di moto arrugginite, ruote e pezzi di carenature, sparsi senza apparente ordine o spiegazione. È un luogo che sfugge alla logica, un incrocio tra una discarica e una collezione di pezzi rari, che sorprende per la quantità di moto giapponesi, tra cui Kawasaki, Suzuki, Yamaha, e molti modelli Honda.

La collezione di Escambia Motorcycles

Questo curioso deposito appartiene all’azienda Escambia Motorcycles, attiva da circa 20 anni nella rivendita di pezzi di ricambio per moto, soprattutto giapponesi. Tra i modelli visibili, spiccano anche rari scooter Honda Elite degli anni ’80, con i caratteristici fari a scomparsa, un design unico che richiamava le auto sportive dell’epoca. Tuttavia, lo stato di abbandono del deposito, con moto arrugginite e pezzi sparsi tra il fogliame, rende difficile immaginare che questo sia un vero “paradiso” per motociclisti.

La scoperta documentata su YouTube

Il canale YouTube “Motorcycle Rewind” con 15,6 milioni di seguaci, ha documentato il “cimitero” di moto di Escambia Motorcycles, evidenziando l’incredibile disordine e la trascuratezza del sito. Carene appese agli alberi e motociclette semi-sotterrate tra rami e foglie danno l’impressione di una discarica più che di un luogo di recupero. Eppure, lo YouTuber sembra intenzionato a tornare attrezzato per caricare alcune “gemme” recuperabili, come una Honda CB 750 Four o una Honda CT 70, moto compatta con manubrio pieghevole.