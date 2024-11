La mattina del 27 novembre, una Smart ha causato un grande ingorgo nel cuore di Roma. L’auto, parcheggiata in modo scorretto in via Parigi, nei pressi di piazza della Repubblica e a pochi passi dalla stazione Termini, ha bloccato il passaggio di alcuni autobus. La situazione ha paralizzato il traffico del centro città per oltre un’ora, provocando disagi a pendolari e turisti. Un video che documenta l’accaduto è stato pubblicato sui social, diventando rapidamente virale e suscitando numerose reazioni.

L’intervento dei vigili urbani

La polizia locale di Roma Capitale è intervenuta per risolvere la situazione. Gli agenti hanno provveduto alla rimozione del veicolo, ripristinando la circolazione. Al proprietario della Smart è stata inflitta una multa per divieto di sosta. L’episodio ha sollevato polemiche sull’inciviltà di alcuni automobilisti e sulla necessità di maggiore vigilanza nelle aree centrali della città.