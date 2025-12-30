Grazie al tempo mite e alle temperature alte in tanti, lo scorso 28 dicembre, hanno trascorso una giornata a Mondello, la spiaggia di Palermo.

Le immagini sono state diffuse dalla pagina Instagram Mondopalermo e raccontano di un’insolita giornata di mare 3 giorni dopo Natale e a pochi giorni da Capodanno: c’è chi si abbronza, ci sono bambini che giocano con la sabbia e adulti che giocano col pallone. C’è anche chi si fa, e non sono pochi, un breve bagno a mare. Molti indossano una maglietta, in tanti sono a dorso nudo come se fosse un normale giorno d’estate.