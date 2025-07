La spiaggia inglese di Weston-super-Mare, nel Somerset, è stata invasa dalle coccinelle. L’evento straordinario ed inquietante allo stesso tempo è stato immortalato in un video su TikTok dall’utente Lauren Whiteman che nella didascalia del filmato ha scritto: “Non ho mai sperimentato niente del genere”. Nel video, Lauren spiega: “Mi chiedevo come la spiaggia potesse essere vuota in una giornata di sole con 30 gradi”.

Il motivo viene spiegato poco dopo. Nel video si vede infatti suo figlio ricoperto sul corpo dagli insetti. Il piccolo è costretto a coprirsi la bocca per evitare che si infilassero in bocca. Il Somerset Live ha raccontato quello che è accaduto: diversi bagnanti hanno anche raccontato di essere stati morsi. Le coccinelle, pur essendo un animale innocui, morde solo quando avverte situazioni di pericolo.

La Gran Bretagna invasa dalle coccinelle, colpa del caldo

Su TikTok, altri utenti hanno condiviso video che mostrano sciami di coccinelle che si abbattono sulle città del Regno Unito. Nei video si vedono coccinelle che strisciano su carrozzine, automobili, ombrelli non risparmiando nemmeno il cibo.

In Gran Bretagna, già nel 1976 ci fu un'”invasione delle coccinelle” dovuta al caldo record di quell’anno. E lo stesso sta accadendo in queste settimane a causa delle alte temperature registrate nel Regno Unito.