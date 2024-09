Il video della storica notte di San Marino, dopo 20 anni vince una partita di calcio ufficiale

San Marino ha ottenuto una vittoria storica, la seconda di sempre, ma la prima in assoluto in una competizione ufficiale con punti in palio. A firmare l’1-0 decisivo contro il Liechtenstein è stato Nicko Sensoli, un giovane talento che all’epoca della prima vittoria di San Marino, nel 2004, non era ancora nato. Il gol di Sensoli al 52’ ha regalato una vittoria che non solo è un bis, ma rappresenta un traguardo fondamentale per il calcio sammarinese.

Il commissario tecnico Fabrizio Cevoli, al suo primo tentativo in gare ufficiali, ha portato in campo una formazione caratterizzata da un significativo ricambio generazionale, con ben 5 Under 20 schierati, di cui 3 titolari: Sensoli, Giacomo Benvenuti (all’esordio), e Valli Casadei, che aveva appena totalizzato 4 minuti di gioco in una partita precedente contro Cipro. Questa miscela di giovani promesse e veterani ha dimostrato determinazione, grinta e voglia di vincere, ottenendo un successo meritato.

San Marino in testa al Gruppo 1 di Nations League

Questa vittoria ha un valore ancora più grande, poiché è arrivata nella gara inaugurale del Gruppo 1 della Lega D della Nations League. Al momento, San Marino si trova in testa al gruppo, e grazie al nuovo regolamento, anche la seconda classificata avrà l’opportunità di disputare uno spareggio per la promozione. Sensoli, che è appena tornato a giocare in patria dopo una stagione al Sangiuliano City, ha regalato una gioia immensa ai suoi concittadini, appena due giorni dopo la festa della fondazione della Repubblica di San Marino. Un risultato che segna un nuovo capitolo nella storia del calcio sammarinese e che potrebbe aprire la strada a ulteriori successi nelle prossime competizioni.