Al minuto 79 di Milan-Como, sul punteggio di 1-1, Alexis Saelemaekers perde palla vicino alla panchina del Como e prova a rincorrere gli avversari. A quel punto sente tirare la sua maglia: a commettere il fallo è Cesc Fabregas, allenatore del Como, pochi istanti dopo aver chiesto l’ammonizione dello stesso Saelemaekers. Ne nasce un parapiglia con animi surriscaldati, durante il quale Landucci, storico vice di Massimiliano Allegri, corre verso la panchina comasca. L’arbitro Mariani espelle sia Landucci sia Allegri, scatenando la reazione del tecnico rossonero: “Ma ha buttato fuori me? Davvero?”.

Scuse, ironia e tensione post-gara

Nel post partita, Allegri e Fabregas continuano a litigare fino all’ingresso della sala stampa. Allegri urla: “Sei un cog***e, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore”. Fabregas prova a calmare gli animi: “Chiedo scusa perché ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso, ho fatto una cosa antisportiva. Abbiamo rubato la palla, ma ho toccato un po’ per l’emozione (Saelemaekers, ndr). Non possiamo fare questo. Una cosa che spero di non fare mai più”.

Allegri, più diplomatico, risponde con ironia: “Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea, faccio una scivolata ed entro anch’io… È un tecnico molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo”.