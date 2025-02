La tennista inglese Emma Raducanu ha interrotto la partita contro Karolina Muchova agli Open di Dubai, scoppiando in lacrime. Si è nascosta dietro la sedia dell’arbitro, mentre il pubblico restava confuso. La gara è stata sospesa per alcuni minuti fino all’intervento della polizia, che ha portato via un uomo tra gli spettatori.

Raducanu ha spiegato che la seguiva da giorni. Consolata dalla sua avversaria, ha ripreso il match ma ha perso 7-6, 6-4. Gli organizzatori hanno bandito lo stalker dagli eventi WTA. Già nel 2022, un tribunale londinese aveva emesso un ordine restrittivo contro un altro persecutore.