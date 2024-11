Le autorità del Perù hanno annunciato il divieto di spargere ceneri umane all’interno della cittadella Inca di Machu Picchu, un luogo sacro per le popolazioni locali. La decisione è stata presa dopo la diffusione di un video che mostra alcuni turisti mentre disperdono quelle che si sospetta siano ceneri umane. Cèsar Medina, capo del Parco archeologico di Machu Picchu, ha dichiarato: “Rafforzeremo le misure di sorveglianza sul posto”, installando più telecamere e schierando più guardie.

Il video della turista che sparge ceneri umane sul Machu Picchu

Il video della turista che sparge le ceneri è accompagnato dalla didascalia: “Un amorevole addio a Machu Picchu” e dagli hashtag #ashes e #scatterdescendies. Originariamente pubblicato sul profilo TikTok di un’agenzia di viaggi, è stato rimosso, ma le immagini sono ancora presenti su altre piattaforme, tra cui YouTube.

Quando gli è stato chiesto se l’agenzia fosse stata sanzionata, Medina ha risposto: “La polizia è stata informata, ma non è stata presentata alcuna denuncia, perché non possiamo incolpare l’agenzia per qualcosa che non è punibile”. La legislazione locale non prevede norme riguardo alla dispersione incontrollata di ceneri umane. Tuttavia, dopo questa vicenda, Medina ha aggiunto che la pratica sarà vietata per motivi di salute.