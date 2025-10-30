Una valanga si è staccata dal ripido versante dell’Annapurna, travolgendo tende e strutture temporanee del campo base. Le immagini diffuse sui social mostrano la neve precipitare a valle, azzerando la visibilità e scatenando forti raffiche di vento e bufere di neve che hanno colpito escursionisti e guide.

Nonostante la violenza dell’evento, nessuno è rimasto ferito, grazie al tempestivo intervento e alla prontezza degli alpinisti, che sono riusciti a mettersi in sicurezza prima che la valanga raggiungesse interamente il campo.