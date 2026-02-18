Nel pomeriggio di martedì 17 febbraio un blocco di neve si è staccato sul versante del Monte Bianco sopra Courmayeur, generando una valanga che ha sollevato una densa nube bianca capace di raggiungere anche la pista blu Zerotta. Il tracciato, che scende dal Mont Chetif verso un rifugio situato a pochi metri dalla Dora di Veny, è stato temporaneamente investito dal fenomeno, con un effetto visivo impressionante che ha oscurato il paesaggio circostante.

Per alcuni istanti la nube di neve ha “inghiottito” gli sciatori presenti sulla pista e quelli a bordo della seggiovia, senza però — secondo le prime informazioni — provocare conseguenze gravi. Le immagini diffuse mostrano il momento del distacco, accompagnato dal fragore della neve in movimento, e la successiva avanzata della nuvola che ha costretto le persone a fermarsi in attesa del passaggio dell’onda d’aria.