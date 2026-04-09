In Ucraina a bruciare sotto le bombe è anche la storia. Nella regione di Kharkiv un drone russo ha colpito una tenuta storica dell’Ottocento provocando un incendio devastante. Siamo nel villaggio di Velykyi Burluk a pochi chilometri dal confine con la Russia: le fiamme hanno avvolto la struttura in legno con i Vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare l’incendio anche per la vastità dell’area, estesa per 2mila metri quadrati.

L’area è stata più volte colpita essendo una delle zone contese e rivendicate dalla Russia.