Una profonda voragine si è aperta all’improvviso in una stazione di servizio del Cairo, in Egitto, a causa di lavori di scavo nelle vicinanze che avrebbero compromesso la stabilità del terreno. Il cedimento, che ha raggiunto una profondità di circa 15 metri, ha inghiottito anche due attività commerciali situate accanto all’area interessata.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le autorità locali hanno isolato la zona per motivi di sicurezza e avviato un’indagine per accertare le responsabilità e chiarire la dinamica dell’accaduto.