Ed è una giovane zebra che vive con il suo proprietario nella contea di Rutherford in Tennessee. L’animale è riuscito a scappare ed ha girovagato per una settimana riassaporando la libertà.

La sua fuga è iniziata il 30 maggio ed è terminata l’8 giugno grazie all’intervento dei militari dell’aviazione che l’hanno individuata in un pascolo vicino a Buchanan Estates, nei pressi dell’Interstate 24.

Le autorità locali, per cercare di catturarla avevano messo in campo unità cinofile e squadre di ricerca. Ed si è dimostrato astuto ed è riuscito ad eludere ogni tentativo.

Una volta individuato l’animale è stato raggiunto dagli agenti dello sceriffo, con la collaborazione della Tennessee Highway Patrol e della Tennessee Wildlife Resources Agency che l’hanno trasportata in elicottero fino ad un rimorchio.

Dopo la diffusione di un video in cui si vede Ed in volo in elicottero, l’animale è diventato una star del web.