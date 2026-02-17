Una coppia in viaggio su una strada del Nevada è stata costretta a fermarsi per un pericolo insolito: una zebra in fuga nel mezzo della carreggiata. Jennifer Oliver ha condiviso il video dell’animale, avvistato domenica insieme al marito John su Huffaker Lane, a Reno.

I servizi veterinari della contea di Washoe hanno inviato un agente senza però riuscire a trovarla. Il giorno dopo si è scoperto che la zebra, chiamata Ziggy, era scappata per circa 10-15 minuti prima di essere riportata a casa sana e salva.