Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbracher, le tre donne israeliane liberate dopo mesi di prigionia a Gaza, hanno potuto riabbracciare i familiari dopo essere state scortate da uomini armati di Hamas fino alla consegna alla Croce Rossa che le ha riportate in Israele.

Le tre donne, una volta rientrate in patria sono state portate in elicottero all’ospedale Sheba Medical Center di Tel Aviv, dove hanno potuto incontrare il resto delle loro famiglie e ricevere cure mediche. Le loro condizioni sono state giudicate “stabili”, secondo quanto detto in conferenza stampa da Itay Pessach, uno dei medici che le ha visitate.

Il medico ha detto: “Sono felice di riferire che sono in condizioni stabili. Ciò consente a noi e a loro di concentrarci su ciò che è più importante per ora: riunirci alle famiglie. Continueremo a monitorare tutte le loro condizioni cliniche. Ci vorranno ancora alcuni giorni prima di completare tutti gli esami necessari e curare qualsiasi cosa troviamo”.