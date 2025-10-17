Durante le fasi finali dell’atterraggio, un aereo cargo è stato colpito da una forte raffica di vento a circa quaranta piedi di altezza, perdendo stabilità. La parte sinistra del velivolo ha toccato per prima la pista, seguita da un brusco contraccolpo sul lato opposto, generando una serie di oscillazioni pericolose. I piloti, con grande prontezza, hanno ridotto la potenza dei motori e alzato gli spoiler per evitare che il muso urtasse la pista. La manovra ha permesso di recuperare il controllo e scongiurare l’incidente.

Il filmato, diffuso dal canale BIG JET TV, ha rapidamente fatto il giro del web, mostrando la sangue freddo e la competenza dell’equipaggio di fronte a una situazione critica.