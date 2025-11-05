Un aereo cargo della UPS è precipitato martedì a Louisville, nel Kentucky, poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale “Mohammed Ali”. Secondo il governatore Andy Beshear, l’incidente ha causato almeno sette morti, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. Il volo UPS 2976, diretto alle Hawaii, è caduto intorno alle 17:15 ora locale, come confermato dalla Federal Aviation Administration (FAA), che ha identificato il velivolo come un McDonnell Douglas MD-11. A bordo c’erano tre membri dell’equipaggio, ha precisato la compagnia UPS, la cui principale base operativa si trova proprio a Louisville. L’aereo, in difficoltà già nelle fasi iniziali del decollo a causa di un possibile incendio a un motore, ha colpito alcune strutture commerciali adiacenti allo scalo, provocando un’esplosione e un vasto incendio. Le autorità hanno chiuso l’aeroporto e disposto l’uso di strumenti per il controllo della qualità dell’aria nell’area colpita. La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato un’indagine per determinare le cause del disastro.