Momenti di panico all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove un aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista durante l’atterraggio, causando la morte di due operai a terra. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:53 del mattino e ha coinvolto il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia turca Air ACT. Il Boeing 747-481, in fase di atterraggio sulla pista nord 07R, avrebbe improvvisamente virato a sinistra a metà manovra, finendo parzialmente in mare.

Durante la fuoriuscita di pista, il velivolo ha colpito un veicolo di servizio, tranciandone una ruota e travolgendo i due operatori. I quattro membri dell’equipaggio sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia marittima per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.