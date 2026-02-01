Un volo British Airways diretto a Londra ha perso una ruota poco dopo il decollo da Las Vegas: il pneumatico posteriore destro di un Airbus A350-1000 si è staccato ed è precipitato a terra all’aeroporto Harry Reid. La compagnia ha assicurato alla BBC che “sicurezza e protezione sono alla base di tutto ciò che facciamo” e che sta collaborando con le autorità nelle indagini. L’aeroporto ha riferito che l’aereo è atterrato senza ulteriori problemi, la ruota è stata recuperata e non si sono registrati feriti né danni.