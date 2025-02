Un aereo della compagnia Delta Airlines si è ribaltato durante l’atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada. Il volo, partito da Minneapolis, trasportava un totale di 80 persone, tra cui 76 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Secondo la compagnia aerea, almeno 18 persone sono rimaste ferite nell’incidente. I servizi paramedici locali hanno riferito che tra i feriti tre versano in condizioni critiche: un bambino, un uomo di circa sessant’anni e una donna sulla quarantina. Tutti i passeggeri feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

Le cause ancora da chiarire

Il velivolo coinvolto, un CRJ900 operato da Endeavor Air, ha avuto l’incidente in condizioni apparentemente normali: la pista era asciutta e non vi erano venti trasversali significativi. Todd Aitken, capo dei vigili del fuoco dell’aeroporto, ha dichiarato che sono ancora in corso le indagini per determinare le cause esatte dell’accaduto.

Sui social media sono stati condivisi diversi video del momento immediatamente successivo all’incidente. In una delle clip si sente un passeggero dire: “L’aereo si è ribaltato, stiamo uscendo tutti”. Le immagini trasmesse dalle emittenti locali mostrano passeggeri in difficoltà, che si allontanano dall’aereo capovolto mentre cercano di proteggersi dal vento. Nel frattempo, le squadre antincendio hanno utilizzato getti d’acqua sull’aereo, mentre dal velivolo si sollevava del fumo.

Un incidente che si aggiunge a una serie di eventi recenti

L’incidente di Toronto arriva dopo altri eventi tragici nel Nord America. Tra questi, una collisione in volo tra un elicottero dell’esercito americano e un aereo passeggeri a Washington, che ha causato 67 morti, e un incidente aereo per il trasporto medico a Philadelphia, in cui hanno perso la vita sette persone. Il Transportation Safety Board canadese ha già inviato una squadra di investigatori per far luce sull’accaduto.