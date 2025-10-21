Negli Stati Uniti, il 16 ottobre, un volo United Airlines partito da Denver e diretto a Los Angeles è stato colpito da un oggetto non identificato mentre volava a 11mila metri di quota. L’impatto ha provocato una grande crepa nel parabrezza della cabina di pilotaggio e ha ferito al braccio uno dei piloti, probabilmente a causa di frammenti di vetro o di una parziale depressurizzazione dell’aereo.

Nonostante il rischio, il comandante è riuscito a mantenere il controllo del velivolo, un Boeing 737 Max 8 con 140 passeggeri a bordo, effettuando un atterraggio di emergenza a Salt Lake City. Nessun passeggero ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità aeronautiche.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire la natura dell’impatto: tra le ipotesi considerate figurano detriti spaziali o un piccolo meteorite, ma non si escludono altre cause accidentali. L’evento riaccende il dibattito sulla sicurezza dei voli ad alta quota e sulla crescente presenza di oggetti orbitanti nello spazio vicino alla Terra.