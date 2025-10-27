Lo scorso 25 ottobre, il Boeing 777 della Saudia Airlines, in partenza dall’aeroporto di Algeri-Houari Boumediene, in Algeria, ha subito un violento impatto contro uno stormo di uccelli durante le fasi di decollo. L’incidente è stato ripreso in un video da uno dei passeggeri a bordo. Secondo quanto affermato dalla compagnia aerea, non si sono registrati feriti tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio, ma solo tanta paura per chi ha assistito alla scena.

Il video dell’impatto

Nonostante l’impatto violento, e i conseguenti danni, comunque lievi, l’aereo ha proseguito il suo viaggio verso l’aeroporto internazionale di Jeddah-King Abdulaziz, in Arabia Saudita. Nel video realizzato da uno dei passeggeri attraverso il finestrino del velivolo si vedono gli schizzi di sangue su uno dei motori, mentre il volo è nella fase di decollo. Successivamente sui social sono state pubblicate anche altre immagini, quelle impressionanti del Boeing visibilmente ammaccato e ricoperto di segni, quelli dei molteplici impatti con il gruppo di uccelli.