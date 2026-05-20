A Chattanooga nel Tennessee, un agente di Polizia ha salvato una madre e i suoi due figli da un appartamento in fiamme. Le immagini del salvataggio sono state riprese dalla bodycam e mostrano l’agente Eli Rogers entrare nell’edificio in fiamme dopo essere stato allertato dai vicini sulla presenza di persone all’interno. L’agente ha messo in salvo la bambina di quattro anni. La madre e il figlio di 10 anni sono invece fuggiti dalla casa seguendo l’agente che, una volta fuori casa ha anche cercato di contenere l’incendio usando un estintore nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

La casa è andata in fumo. Nessuno però si fatto male. Il fatto è accaduto il 1 maggio ma la notizia è stata diffusa dai media nazionali solo ora.