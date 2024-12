Joseph Gibson è un sergente di Polizia di 28 anni in servizio nella contea di Oklahoma. L’uomo è stato accusato di aggressione aggravata e percosse per aver sbattuto a terra Lich Vu, un uomo vietnamita di 71 anni, in seguito a una discussione per una multa.

Il fatto è avvenuto lo scorso 27 ottobre a Oklahoma City. Le immagini sono state riprese dalla bodycam dell’agente e diffuse solo ora.

Vu ha subito un’emorragia cerebrale, la rottura del collo e dell’orbita oculare. Attualmente rimane ricoverato in ospedale. Da come si vede nel filmato, l’uomo era in difficoltà nel comprendere quello che l’agente stava cercando di dirgli. La reazione dell’agente è quindi apparsa ingiustificata anche per via dell’età dell’uomo fermato alla guida.

Quanto accaduto ha scatenato l’indignazione della comunità vietnamita di Oklahoma City. Il capo della polizia Ron Bacy ha detto che dopo la denuncia è stata aperta un’inchiesta interna che verrà chiusa nel più breve tempo possibile.