Un 22enne tunisino senza fissa dimora, con problemi psichiatrici, ha aggredito una donna di 44 anni e suo figlio di dieci anni a San Lorenzo, Roma. Le immagini della telecamera di sorveglianza mostrano la donna colpita con un pugno in faccia mentre era in bicicletta, con il figlio dietro di lei. La donna ha riportato diverse fratture al volto ed è stata trasportata al pronto soccorso. La polizia è intervenuta prontamente, ma le condizioni psichiatriche del giovane non consentono il suo arresto. Il giorno precedente era stato ricoverato al Policlinico Umberto I in codice rosso psichiatrico, ma il medico non ha ritenuto necessario alcun trattamento.

Precedenti e reazioni della comunità

Il giovane ha una lunga serie di precedenti: furti, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e aggressioni, tra cui quella a una bambina di 12 anni e a due operatrici dell’Ama. Nel 2025 era stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, ma è stato liberato per mancata convalida del fermo. I residenti raccontano episodi di paura e solidarietà, come quando una donna colpita in strada ha trovato conforto nei clienti del bar vicino. La situazione resta delicata, tra esigenze di sicurezza e necessità di assistenza psichiatrica adeguata.