Il video dell’aggressione subita da “Cicalone” in metro, alla stazione Ottaviano, Roma. Si vede prima la discussione con gli addetti alla sicurezza, poi la violenza pura. Pugni, spinte e calci che hanno fatto crollare a terra lo youtuber. “Erano dieci contro uno, è stato un agguato”, ha raccontato, ricostruendo i momenti salienti dell’aggressione subita lo scorso 12 novembre.



Nel filmato, ripreso dalla videomaker Evelina e condiviso su Facebook dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, si vede in maniera nitida il modus operandi della gang, che si è scagliata anche contro la vigilanza, facendo cadere a terra un addetto alla sicurezza.