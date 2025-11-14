Il video dell’aggressione in metro a Cicalone, calci e pugni anche alle guardie di sicurezza
Il video dell’aggressione subita da “Cicalone” in metro, alla stazione Ottaviano, Roma. Si vede prima la discussione con gli addetti alla sicurezza, poi la violenza pura. Pugni, spinte e calci che hanno fatto crollare a terra lo youtuber. “Erano dieci contro uno, è stato un agguato”, ha raccontato, ricostruendo i momenti salienti dell’aggressione subita lo scorso 12 novembre.
Nel filmato, ripreso dalla videomaker Evelina e condiviso su Facebook dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, si vede in maniera nitida il modus operandi della gang, che si è scagliata anche contro la vigilanza, facendo cadere a terra un addetto alla sicurezza.