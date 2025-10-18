Una notte surreale ha tenuto svegli gli abitanti della frazione di Javalí Viejo, nel comune di Murcia, in Spagna. Tutto è cominciato l’8 ottobre, intorno alle 23, quando gli altoparlanti del Ceip Hellín Lasheras, una scuola locale, hanno iniziato a diffondere a tutto volume la celebre melodia di “Cumpleaños feliz” — la versione spagnola di “Tanti auguri a te”.

Il problema? Il sistema audio dell’istituto era andato completamente in tilt, trasformando il quartiere in un incubo musicale senza fine. La canzone si è ripetuta ininterrottamente per più di cinque ore, provocando rabbia e incredulità tra i residenti, costretti a una notte insonne e a chiamare i soccorsi per fermare quella che molti hanno definito una “tortura sonora”.

No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero… ¡No eran horas!😅 Martes 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas 🤯 De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/IaT8Ly1Lbm — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 8, 2025

L’intervento dei vigili del fuoco e l’ironia finale

Solo intorno alle 4:30 del mattino, cinque ore e mezza dopo l’inizio del “concerto”, i vigili del fuoco sono riusciti a intervenire. Entrati nel cortile della scuola con le torce, hanno individuato la fonte del suono e disattivato l’impianto audio, riportando finalmente il silenzio nella piccola comunità.

Nel video diffuso successivamente dai pompieri, si vedono gli operatori muoversi nel buio mentre in sottofondo continua la melodia di “Buon compleanno”. Il corpo dei vigili ha poi commentato l’episodio sui social con ironia: “Non volevamo rovinare il compleanno a nessuno, ma… non era proprio il momento. I vicini non ce la facevano più”.